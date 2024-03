(AGENPARL) – dom 03 marzo 2024 Mar Rosso, Dreosto (Lega): Grazie a Marina Militare per difendere interessi nazionali

“La vicenda del drone Houthi abbattuto dalla nostra Caio Duilio è emblematica sulla necessità attuale di capire che gli interessi nazionali si difendono anche lontano dai confini dell’Italia. Bene attivismo governo che nel solco della difesa dei nostri interessi strategici ha inviato nel Mar Rosso la nostra Marina Militare a tutela della libertà di navigazione. Massima stima ai vertici e al personale militare impegnato nella missione. Ci tengo a sottolineare anche l’importanza di non guardare solo al Mar Rosso. Minacce alle infrastrutture strategiche, anche sottomarine, e alle rotte commerciali potrebbero avvenire anche nel Mediterraneo dove attori statuali e non, hanno interesse a destabilizzare un’area di primario interesse per l’Italia e per l’Occidente. Per questo gli investimenti in Difesa si riscoprono cruciali anche per contrastare le minacce tradizionali e ibride.”