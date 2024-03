(AGENPARL) – dom 03 marzo 2024 Islam: Dreosto (Lega), Bambina di 10 con niqab a scuola è inaccettabile. Ne proporrò divieto uso a scuola

Eoma, 3 mar. – “Il caso di una bambina di 10 anni che si è presentata con il niqab a scuola a Pordenone è un fatto inaccettabile. Obbligare una bambina di 10 anni ad andare a scuola con l’intero volto coperto, tranne gli occhi, contravviene alle più basilari regole del vivere comune, dei diritti fondamentali dei bambini e dell’identità femminile. Una cosa è la libertà religiosa, un’altra invece è il fondamentalismo religioso imposto su bambine innocenti. Dopo questo e altri casi, penso sia arrivato il momento che anche l’Italia prenda iniziative per vietare il niqab a scuola e nei luoghi pubblici, per il rispetto dei diritti delle donne e per la sicurezza pubblica. Ricordo come Francia e belgio abbiano vietato il niquab nei luoghi pubblici e anche l’Egitto, paese mussulmano, ne abbia vietato l’uso a scuola. Presenterò un’iniziativa in Parlamento il prima possibile.”

Così in una nota il senatore e segretario della Lega FVG Marco Dreosto.

Ufficio stampa Lega Senato