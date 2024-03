(AGENPARL) – dom 03 marzo 2024 G7, Petrucci (Fdi): “La sinistra strumentalizza e l’Italia recupera prestigio internazionale”

“Mentre la sinistra, non potendo attaccare il governo per via dei suoi grandi risultati, trascorre il tempo nell’inventare contrasti inesistenti addirittura tra esecutivo e Quirinale, Giorgia Meloni continua a lavorare con successo anche sul piano internazionale.

La missione appena terminata in Nord America, infatti, ha prodotto ottimi risultati in tema di convergenze con Stati Uniti e Canada, in vista del G7 a presidenza italiana: le crisi in corso in Medio Oriente e in Ucraina, ovviamente, ma anche argomenti di assoluta attualità come la diffusione dell’intelligenza artificiale. Saranno inoltre centrali, con particolare riferimento al continente africano, i temi dei flussi migratori e soprattutto della cooperazione energetica e della stabilità.

Anche attraverso la presidenza del G7, l’Italia continua a recuperare posizioni e presitigio, negli anni passati sempre più sbiaditi, all’interno della Comunità Internazionale”.

È quanto dichiara Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Donne presso l”Assemblea Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo.

