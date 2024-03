(AGENPARL) – dom 03 marzo 2024 Dossieraggio: Cantalamessa (Lega), solito doppiopesismo sinistra che difende giornalisti amici nonostante inchiesta inquietante

Roma, 3 mar. — “Di fronte all’inchiesta di spionaggio che sta scoperchiando trame sempre più oscure, la sinistra si affretta a tutelare i giornalisti amici invece che preoccuparsi del pericolo che corre la Repubblica e la democrazia in Italia. Una difesa d’ufficio partigiana altamente offensiva della dignità del Paese e di tutti cittadini italiani, che osservano sgomenti i dettagli sempre più inquietanti di un sistema ben rodato per spiare e colpire chi viene ritenuto un nemico. C’è una bella differenza tra la libertà di stampa e le presunte strategie per eliminare figure ostili, attraverso falsi scoop e notizie create ad arte col solo scopo di stimolare inchieste fumose. Ma il doppiopesismo della sinistra, come al solito, non ci stupisce”.

Così il senatore Gianluca Cantalamessa della Lega, responsabile del dipartimento Antimafia per il partito.