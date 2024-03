(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 Sicurezza: Lega, iniziativa bodycam capitreno migliorerà controlli, grazie Salvini

Roma, 2 mar. – “Bene il via libera all’iniziativa ‘bodycam per i capitreno’, una sperimentazione in Emilia-Romagna promossa da Trenitalia Tpr in collaborazione con Fs Security, società nata su impulso del ministro Salvini con il proposito di assicurare più controlli e maggiore tutela ai passeggeri. Circa 30 capitreno potranno così usufruire del supporto di una piccola videocamera sempre accesa e attivabile in modalità registrazione solo quando richiesto dall’operatore, ad esempio in casi di minaccia, aggressione o comportamenti violenti. Il dossier sicurezza è da sempre seguito con grande attenzione dal ministro Salvini, che anche in questo caso dimostra l’impegno per passare dalle parole ai fatti nell’interesse di utenti e lavoratori del trasporto ferroviario”.

Così in una nota i senatori della Lega in commissione Trasporti: Nino Germanà (segretario), Tilde Minasi (capogruppo) e Manfredi Potenti.

__________

Ufficio stampa Lega Senato