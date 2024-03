(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 *SICUREZZA, FOTI (FDI) IN VISITA A QUESTURA E COMANDO CC PIACENZA*

Nella giornata di oggi una delegazione di Fratelli d’Italia guidata dal

capogruppo alla Camera dei deputati di Fratelli d’Italia Tommaso Foti, dal

questore dell’assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna Giancarlo

Tagliaferri e dai capigruppo in Comune e Provincia Sara Soresi e

Massimiliano Morganti, si è recata alla Questura e al Comando provinciale

dei Carabinieri di Piacenza, per esprimere incondizionata solidarietà alle

Forze dell’Ordine dopo quanto accaduto negli ultimi giorni.

“La serie di aggressioni verso uomini e donne che quotidianamente lavorano

per proteggere gli italiani e assicurare la nostra sicurezza – afferma

Foti all’uscita dagli incontri – è assolutamente inaccettabile. Per detta

ragione, nel disegno di legge sicurezza presentato dal governo Meloni,

vengono inasprite le pene per chi si macchia di aggressioni verso coloro

che portano la divisa.”

“Non è pensabile – ha proseguito il capogruppo di Fratelli d’Italia alla

Camera – che si apra un processo sommario alle Forze dell’Ordine per i

fatti di Pisa, quando negli ultimi mesi si sono tenute oltre 1000

manifestazioni pro Palestina con un numero di incidenti praticamente nullo

e, in ogni caso, con 26 agenti feriti”.

“Una cosa deve essere chiara e non può essere faziosamente travisata come

si è tentato di fare recentemente: le Forze dell’Ordine rappresentano lo

Stato e sono al servizio del cittadino e non di altri: è vergognoso tirarle

per la divisa in una stucchevole strumentalizzazione politica, come le

sinistre hanno fatto nei giorni scorsi”.

Roma, 2 marzo 2024