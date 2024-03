(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 +++RPT CON TITOLO E TESTO CORRETTO+++

Rieti: FdI in Questura e Comando Carabinieri per solidarietà alle forze dell’ordine

Questa mattina una delegazione di Fratelli d’Italia formata dal coordinatore regionale on. Paolo Trancassini, dal coordinatore provinciale Matteo Carrozzoni e dal coordinatore cittadino Claudia Chiarinelli si è recata presso la Questura di Rieti e il Comando dei Carabinieri per portare la loro solidarietà alle forze dell’ordine prese di mira nelle ultime settimane da inaccettabili aggressioni fisiche, mediatiche e politiche. La delegazione è stata ricevuta daI Questore Mauro Fabozzi e dal Comandante provinciale di Rieti Valerio Marra. “Le forze dell’ordine – spiega Trancassini – svolgono ogni giorno, in maniera silenziosa, un lavoro quotidiano a tutela della sicurezza della collettività. Sono un punto di riferimento fondamentale e un presidio di legalità: per questo oggi siamo andati a ringraziarli e ad esprimere loro il nostro sostegno e la nostra solidarietà” conclude il deputato reatino di Fdi.