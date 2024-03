(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 REGIONALI: BARELLI, “CENTRODESTRA UNITO E DETERMINATO”

“Il centro destra è unito e vincerà le prossime elezioni regionali in Abruzzo il 10 marzo e in Basilicata il 21 aprile. Il risultato della Sardegna non ha scalfito la nostra determinazione e unità.” Lo ha detto ai microfoni dei Tg Rai, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

