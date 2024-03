(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 MO. Bonelli (AVS): domani a Gaza per chiedere il cessate il fuoco

“Domani io e Nicola Fratoianni partiremo per l’Egitto e successivamente ci

recheremo al valico di Rafah, insieme a una delegazione di ONG, per esporre

la necessità immediata di un cessate il fuoco. Il nostro obiettivo sarà

sottolineare l’importanza di consentire il passaggio di aiuti umanitari,

specialmente considerando che l’esercito israeliano continua a sparare

sulla popolazione civile. Quanto accaduto nei giorni scorsi è indecente e

va definito per quello che è: un vero e proprio genocidio. È per questo

motivo che riteniamo sia fondamentale recarci sul posto e rappresentare con

determinazione la nostra richiesta di pace, un impegno che fino ad ora il

governo italiano ha disatteso”

Cosi’ il co-portavoce di Europa Verde e deputato Avs Angelo Bonelli, oggi a

Mestre, a margine dell’iniziativa di apertura della campagna per le

europee, ‘Il coraggio di osare’.

