(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 Immigrazione. Tubetti (FdI): Operazione alto impatto ha stroncato traffico di esseri umani

“Occorre rivolgere un vivo ringraziamento agli uomini e alle donne in divisa, pilastri di uno Stato giusto, per aver portato a termine con successo l’operazione ad alto impatto contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nelle zone di confine. I numeri dimostrano la grande attività svolta dalle forze dell’ordine, che dal mese di ottobre 2023, dopo il ripristino dei controlli ai confini con la Slovenia, hanno arrestato 90 persone, di cui 50 per il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina. In totale sono invece 362 le persone denunciate per crimini cosiddetti transfrontalieri, come l’importazione di sostanze stupefacenti, possesso di armi e contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Polizia di frontiera che lavorando 24 ore al giorno ai valichi di Gorizia, Cividale del Friuli, Trieste e Tarvisio, ha identificato oltre 50.000 persone e sequestrato numerosi veicoli, molti dei quali utilizzati per favorire il passaggio irregolare di immigrati clandestini o per occultare droga e armi. In varie occasioni, le persone denunciate hanno tentato di far entrare nel territorio italiano del carburante, senza il versamento delle accise previste, o preziosi frutto di riciclaggio. Al valico di Gorizia, inoltre, sono stati sequestrati 90 cuccioli di cane, provenienti dall’Est Europa, trasportati, in auto e furgoni, senza le dovute certificazioni sanitarie e in pessime condizioni igieniche. Bene così: il traffico di esseri umani va combattuto con la massima durezza, è finita l’epoca in cui chiunque entrava in Italia e faceva quello che voleva. Questa riuscita operazione dimostra ancora una volta l’importanza dell’attività di controllo delle frontiere interne dell’Unione europea”.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti.

