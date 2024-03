(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 *CONTROCORRENTE LAZIO:

«GIORNALISTI

**SOTTO INCHIESTA,

SOLIDALI CON

IL QUOTIDIANO DOMANI**»*

Controcorrente Lazio esprime tutta la propria *solidarietà* alla redazione del quotidiano* Domani* che ha visto il pool dei giornalisti investigativi finire, quasi al completo, *sotto inchiesta*. Giovanni Tizian, Nello Trocchia e Stefano Vergine sono indagati dalla procura di Perugia, di fatto per aver svolto il proprio lavoro, ossia divulgare fatti.

Non intendiamo entrare nel merito dei dettagli giuridici dell’inchiesta che non ci competono ma denunciamo il clima generale mirato a *limitare la libertà di stampa* e il diritto dei cittadini ad essere informati.

L’episodio è comunque simbolico di un clima sempre più cupo che avvolge il giornalismo italiano: dalle *leggi bavaglio* che impediscono ai media di riportare le ordinanze di arresto alle querele sistemiche di membri del governo contro la stampa non allineata; dall’acquisizione dei *tabulati telefonici* ordinati dalla procura di Roma sui cellulari di giornalisti di Report (per individuare le fonti dello scoop dell’incontro tra Matteo Renzi e la spia Marco Mancini) fino all’*intercettazione* dei reporter da parte dei pm che indagavano sulle ong.

Saremo al fianco dei colleghi e del cdr del Domani nelle iniziative che decideranno di intraprendere.



Disiscriviti [2]

[2] https://controcorrenterm.voxmail.it/upr/pv7pxd/k1n1ycx/unsubscribe?_m=z07fef&_t=3afb9345

Gestione newsletter by VOXmail