(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 FS: Lega, positiva sperimentazione bodycam capitreno, più sicurezza grazie a ministro Salvini

Roma 2 mar. – “Positivo l’avvio della sperimentazione delle bodycam per i capitreno di Trenitalia. Uno strumento innovativo con cui incrementare la sicurezza tanto dei viaggiatori quanto del personale: la videocamera, per quanto sempre accesa, registrerà immagini solo qualora venga attivata dal capotreno in caso, ad esempio, di comportamenti aggressivi o violenti. Un’iniziativa concreta, di buonsenso, fortemente voluta dal ministro Salvini, da sempre al lavoro al fine di garantire sempre maggiore tutela sia a chi utilizza i treni, sia al personale che ne consente il funzionamento”

Lo dichiarano i deputati della Lega in Commissione Trasporti Elena Maccanti, Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti ed Erik Pretto.