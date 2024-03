(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 Finanze pubbliche, Calandrini (FdI): “Italia può dire la sua in Europa”

“L’Italia è una tra le nazioni europee con il debito pubblico maggiormente sotto controllo. Nonostante quello che si è sempre pensato dei Paesi mediterranei, la gestione delle finanze pubbliche è esemplare, con un surplus primario del bilancio statale fino all’arrivo del Covid. Secondo IlSole24Ore il nostro Stato ha ridotto il debito pubblico al netto della spesa per interessi già da 28 anni. Poi, anche durante la pandemia, è cresciuto meno rispetto a quello degli altri membri Ue. Sono questi i numeri che dobbiamo portare con forza a Bruxelles, così come agli investitori esteri, invece di dipingere sempre la nostra nazione, e parlo in particolare dell’opposizione, come fanalino di coda. Anche ora il governo Meloni mantiene un comportamento prudente, non dimenticando però i più fragili ai quali sono destinate le (poche) risorse disponibili. Abbiamo diverse carte da giocare per far valere in Europa la nostra visione”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a commissione Bilancio.

