(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 FDI DIMOSTRA SOLIDARIETÀ ALLE FORZE DELL’ORDINE: IL SENATORE RAPANI VISITA CARABINIERI E POLIZIA

In un gesto di sostegno e vicinanza alle autorità preposte all’ordine e alla sicurezza pubblica, il Senatore Ernesto Rapani ha compiuto questa mattina significativi incontri presso il Reparto Territoriale di Corigliano Rossano e il Commissariato di Pubblica Sicurezza. L’iniziativa si inserisce in risposta agli attacchi subiti di recente, sia fisici che mediatici, che hanno sollevato l’allarme su un potenziale clima di ostilità.

Accolto dal Tenente Colonnello Marco Filippi, il Senatore Rapani ha scambiato cordiali saluti e discusso vari aspetti riguardanti l’attività delle forze dell’ordine nel territorio dello jonio cosentino. Durante l’incontro, è emersa la volontà di ottimizzare le risorse umane ed economiche, con la proposta di realizzare una struttura baricentrica tra Corigliano e Rossano.

Successivamente, il Senatore si è recato presso gli uffici del commissariato di pubblica sicurezza, dove ha incontrato il commissario capo Antonio Lavorato Nobile, in sostituzione del dirigente Giuseppe Zanfini, fuori sede per impegni istituzionale. Anche qui, il parlamentare ha espresso interesse circa il sottodimensionamento dell’organico, chiedendo una relazione dettagliata sulla situazione attuale. L’iniziativa del Senatore Rapani rappresenta un importante segnale di solidarietà e impegno nel garantire la sicurezza e il benessere della comunità, ponendo l’attenzione sulle necessità e le sfide affrontate dalle forze dell’ordine sul territorio. Nei prossimi giorni si recherà presso gli uffici della Guardia di Finanza

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica