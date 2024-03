(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 Ue: Squeri (FI), no a indirizzo unilaterale e fazioso su transizione

energetica

“Noi contestiamo l’indirizzo che l’Europa ha dato, unilaterale e fazioso,

su una transizione che non tiene conto della neutralità tecnologica.

L’esempio è il divieto di vendita al 2035 di autovetture che non siano

elettriche. Noi speriamo che a giugno, con le elezioni europee, si confermi

che l’aria è cambiata e si possa così definitivamente ritirare quella

legge. La transizione, infatti, non comprende soltanto l’auto elettrica, ma

prevede l’utilizzo di fonti rinnovabili. In Italia abbiamo un’eccellenza,

che sono i biocarburanti. Sono un’alternativa assolutamente valida. In

questo momento le auto elettriche sono alimentati al 75% da gas. Dobbiamo

fare una pausa riflessione e ascoltare il mercato, che sta segnando una

flessione dell’auto elettrica. Serve una visione equilibrata”. Così a Sky

Tg24 il deputato e responsabile del Dipartimento energia di Forza Italia

Luca Squeri.