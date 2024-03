(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 Porto Trieste, Rixi: A D’Agostino ringraziamento Mit per suo contributo

Roma, 1 mar – “Il Mit prende atto delle dimissioni del presidente Zeno d’Agostino. Comprendiamo e rispettiamo la sua decisione, presa per motivi personali. A lui va il nostro ringraziamento per il suo contributo e per l’energia positiva che ha portato all’interno di un comparto che riteniamo fondamentale per il Paese”.

Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi a commento delle dimissioni di Zeno D’Agostino dal presidente della Adsp del Mare Adriatico Orientale.