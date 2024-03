(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 Istat, Calandrini (FdI): fiducia nel futuro grazie al lavoro del governo

“Continuano i segnali positivi che dimostrano quanto la nostra economia sia solida. Crescono ancora le aspettative di miglioramento delle aziende. Secondo l’Istat, inoltre, i ricavi sono in linea ed è ripartito anche l’export. La produzione industriale è stabile anche a febbraio, secondo i dati del centro studi Confindustria sull’attività delle grandi imprese industriali associate e le aziende che prospettano un aumento di produzione sono sempre di più. Un segnale positivo che è dovuto anche al governo Meloni che sta lavorando ormai da un anno per rendere più stabile il sistema economico con risultati che ci riconoscono anche all’estero. Continueremo a lavorare ancora per supportare famiglie e imprese in difficoltà, ma la fiducia verso il futuro aumenta”.

Lo dichiara in una nota il Senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.

