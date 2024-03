INVITO | PRESENTAZIONE PUBBLICA – Progetto “Verde Comune” – Giovedì 7 marzo.

(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 INVITO – PRESENTAZIONE PUBBLICA

Il Comune di Bellaria Igea Marina, nel contesto della propria adesione

al circuito nazionale Asproflor – Comuni Fioriti, accoglierà sul proprio

territorio, da maggio a settembre, la prima edizione del progetto

“Verde Comune”: il quale si sostanzierà nell’allestimento permanente,

per circa cinque mesi, di diverse aree del centro città

che cambieranno completamente volto per l’occasione.

L’iniziativa, promossa da Amministrazione Comunale e Asproflor,

vede la preziosa collaborazione di diverse istituzioni scolastiche ed il

coinvolgimento, tra gli altri, del gruppo di lavoro sulla

“Sperimentazione Perennials 4.0 dei Disafa” dell’Università

degli studi di Torino, del CER – Canale Emiliano Romagnolo

e di Anthea S.r.l., oltre che di varie realtà associative nazionali e

locali.

Giovedì 7 marzo, alle ore 12.00 presso il Palazzo del Turismo

(piano terra; via Leonardo da Vinci 10, Bellaria Igea Marina)

si svolgerà la presentazione pubblica del progetto, a cui interverranno:

l’Assessore all’Ambiente di Bellaria Igea Marina Adele Ceccarelli;

il Presidente di Asproflor Sergio Ferraro;

i progettisti che cureranno gli allestimenti, architetti Enrico Leva, Luca

Zanellati e Francesco Demagistris;

l’Arch. Edoardo Cagnolati, responsabile infrastruttura verde Anthea S.r.l.

A margine della presentazione, sarà effettuata una visita guidata

presso i giardini della Casa Rossa di Alfredo Panzini,

che già accoglieranno i primi, nuovi allestimenti firmati “Verde

Comune”.

