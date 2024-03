(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 1 marzo 2024

comunicato stampa

Consiglio Comunale, approvato il progetto di videosorveglianza TransitOk: una rete di presidio tecnologico lungo l’asse della Statale 16

Si amplia la rete di videosorveglianza e presidio tecnologico della città. Il consiglio comunale nella seduta di ieri ha approvato con diciannove voti favorevoli e dieci astenuti il progetto “TransitOK” che prevede la realizzazione di una rete di varchi a copertura del perimetro del territorio comunale, in particolare dell’asse viario della Statale 16 da Miramare a Torre Pedrera, la via Tolemaide e il collegamento al casello di Rimini Nord. Il progetto porterà all’installazione in 10 siti differenti di 15 telecamere a lettura targhe OCR (Optical Character Recognition), affiancate da 15 telecamere ad alta definizione di ‘contesto multi ottica’.

Le nuove 15 telecamere con lettura targhe andranno ad integrarsi al sistema installato nel 2022, composto attualmente da 10 varchi già attivi e saranno posizionate agli incroci tra Via Tolemaide/Via Orsoleto; Via Grazia Verenin/Statale16; Statale16/Via Emilia SS9; Padulli/Statale16-Valentini; Via Covignano/Statale16; Via Della Fiera/Statale16; Via Coriano/Via Montescudo/Statale 16; Via Varisco/Statale16-Vigili del Fuoco Via Marvelli/Statale16-Fiabilandia e Via Cavalieri di Vittorio Veneto / Statale 16. Il progetto è finanziato dal Ministero dell’Interno con fondi destinati alla sicurezza urbana (DL 14 del 2017) per oltre l’80% (250 mila euro) e con un contributo a carico del Comune di Rimini di 50 mila euro.

Via libera (19 favorevoli, 4 contrari e 6 astenuti) alla proposta di permuta di alcune aree tra il Comune di Rimini e la Provincia di Rimini, funzionali anche alla realizzazione di alcuni interventi complementari al nuovo sottopasso carrabile realizzato vicino al centro studi di Viserba. Nello specifico è in programma la realizzazione di un percorso pedonale di connessione al polo scolastico e ai parcheggi presenti. E’ inoltre previsto il potenziamento dell’illuminazione e di barriere antirumore utili a incrementare la qualità ambientale della zona, per un investimento complessivo di circa 300mila euro.

Approvata con 19 favorevoli e 10 astenuti anche la proposta deliberativa che, recependo il nuovo regolamento sul funzionamento del consiglio comunale approvato lo scorso ottobre, modifica la consistenza numerica e la composizione dei gruppi nelle commissioni consiliari permanenti. Accanto alle attuali cinque Commissioni consiliari permanenti è stata istituita una sesta dedicata a Turismo, sport e lavoro. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione consiliare è compreso fra quattordici e sedici, fermo restando il numero complessivo dei componenti assegnati in misura non superiore a novanta. E’ stato inoltre eletto il consigliere Marco Tonti come nuovo vicepresidente della quarta commissione consiliare permanente (18 favorevoli e 10 astenuti). Infne approvata all’unanimità (27 favorevoli) la mozione presentata dai consiglieri Stefano Murano Brunori e Gloria Lisi che impegna la Giunta a proseguire nell’impegno sulla promozione delle pratiche salvavita nei luoghi pubblici, a partire dalla diffusione e dall’insegnamento all’uso dei defibrillatori nelle scuole e nei centri sportivi.

