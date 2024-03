(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 Bonus mamme. Mieli (FdI): Per Bonetti è un danno? Magari lo avessero fatto tutti i Governi!

“Per l’ex ministra Bonetti il bonus mamme sarebbe una misura ‘pasticciata’ e afferma che ormai ‘il danno è fatto’. Si tratta di una misura che garantisce in media 150 euro al mese in più nello stipendio: magari tutti i governi avessero fatto danni così! Quanto alla sua richiesta di concentrare le risorse sull’assegno unico, ci spiace dover ricordare che l’assegno unico è sotto procedura di infrazione in Europa. Il governo Meloni resta quello dei fatti, altri esponenti politici confermano di preferire le chiacchiere”.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli.

