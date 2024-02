(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 SALUTE. DE PRIAMO (FDI): CAMERA APPROVA MOZIONI PER FIBROMIALGIA PATOLOGIA INVALIDANTE. ADESSO SERVE PROSEGUIRE ITER LEGISLATIVO

“Con l’approvazione all’unanimità di 6 mozioni, la Camera dei Deputati impegna il Governo a inserire la fibromialgia tra le patologie invalidanti. Si tratta di un riconoscimento importante che, speriamo, possa proseguire con la realizzazione di quanto approvato. E, soprattutto, speriamo possa agevolare l’approvazione del Disegno di Legge che ho presentato in Commissione Salute del Senato affinché si apprestino tutti gli strumenti di tutela normativa per chi è affetto dalla patologia e, soprattutto, affinché si potenzi l’assistenza sanitaria per approntare al meglio l’accesso alle cure presso il sistema sanitario nazionale”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.

