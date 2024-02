(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 Salis. Bonelli (AVS): Ministro Esteri ungherese e le farneticazioni

putiniane sulla RAI

“In un’intervista al Tg1, il Ministro degli Esteri ungherese si è lasciato

andare ad affermazioni gravissime. Ha detto che ‘Ilaria Salis è venuta in

Ungheria insieme a una gang di estremisti di sinistra e ha picchiato

persone innocenti’. Il ministro ha quindi anticipato la sentenza dei

giudici, dichiarando Ilaria Salis colpevole. Ma non finisce qua.

Nell’intervista il ministro ungherese attacca l’Europa, colpevole di

contestare, al governo patriottico ungherese, il mancato rispetto di

diritti umani, attaccando poi le ONG finanziate da Soros. Ultimo delirio

del ministro è su Navalny: ‘Non sappiamo come è morto e quindi non mi posso

esprimere. Di certo, Navalny ha usato parole razziste contro la Georgia e

questo è inaccettabile per l’Ungheria’. Queste sono le farneticazioni

putiniane del ministro ungherese andate in onda sulla Rai. Totalmente

inaccettabile”.

Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di

Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

