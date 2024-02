(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 COMUNICATO STAMPA

GAZA, FOTI (FDI): ACCERTARE FATTI E LAVORARE PER NEGOZIATO

“La notizia di quanto successo a Gaza preoccupa e allarma. E’ necessario

che si accerti la dinamica dei fatti, che appaiono sconcertanti, e si

garantisca tutela ai civili, da troppo tempo ormai vittime di una guerra

annosa ed efferata. Risulta ancora più urgente, vista la drammaticità degli

eventi, lavorare per il raggiungimento di un negoziato che porti in termini

rapidi al cessate il fuoco. Da parte nostra ribadiamo il sostegno ad

un’iniziativa di pace che porti alla coesistenza pacifica dei due popoli in

due diversi Stati”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Roma, 29 febbraio 2024

*———————————–*

*Jessica Saccone*

*Ufficio stampa Fratelli d’Italia*

*Gruppo Camera dei deputati*