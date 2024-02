(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 FABIO BERGAMINI E LUCA CARDI (LEGA): «LA RIABILITAZIONE SIA AL CENTRO DEL NUOVO PUNTO SALUTE DI CASUMARO»

CASUMARO (FERRARA), 29 FEB. ’24.

«La riabilitazione e la possibilità di avere un consulto in tempi rapidi da parte di un medico fisiatra siano centrali nel confronto attorno al nuovo Punto Salute di Casumaro». E’ questa la proposta del consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, già intervenuto nelle scorse settimane a proposito della necessità di inserire “contenuti di qualità” nella struttura sanitaria che troverà sede nei locali della Delegazione. Lo spunto arriva dalla presa di posizione di Fials, a proposito dei tempi di attesa per una visita fisiatrica in provincia e del rischio di veder confluire sempre più utenti verso il privato. «Nel caso della visita fisiatrica, parliamo di un consulto medico necessario ad avviare nei tempi giusti l’attività riabilitativa dei pazienti. Al di là delle statistiche regionali sui tempi di accesso e dell’impegno dell’Ausl, che non è mai mancato – dice Bergamini – vorrei ricordare che già da una ricerca dell’Università di alcuni anni fa proprio l’avvio della riabilitazione a seguito di un consulto fisiatrico era stato considerato un elemento di criticità dagli intervistati, non solo da noi». «Un nodo che va risolto – aggiunge il segretario della Lega Cento, Luca Cardi – potenziando la Fisiatria territoriale, assieme al servizio di fisioterapista domiciliare». In quanto a Casumaro, «Crediamo che proprio da Fisiatria potrebbe iniziare il confronto istituzionale e con i cittadini per portare una specialistica nel nascente Punto Salute – concludono dal Carroccio -. Dove avevamo già ipotizzato servizi come Oculistica, Reumatologia o Geriatria. Rinnoviamo, in tal senso, la disponibilità ad aprire un confronto con le parti, per portare sul territorio servizi realmente utili alla comunità». /FOTO: FABIO BERGAMINI (LEGA ER).