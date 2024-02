(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 *Oggetto: Emergenza sicurezza negli ospedali salernitani: l’appello di

Mario Polichetti (Uil Fpl provinciale) ai parlamentari della provincia.*

“Bisogna ritornare a discutere delle aggressioni agli operatori della

sanità in provincia di Salerno”. A spiegarlo è Mario Polichetti,

sindacalista della Uil Fpl provinciale.

Da qui, l’appello del sindacalista ai parlamentari salernitani, chiedendo

di coinvolgere il ministro dell’Interno per arginare il fenomeno. «Anche se

le minacce non finiscono su tv, giornali e siti web, la spirale di violenza

non accenna minimamente a diminuire», ha affermato. «La misura è

chiaramente colma: continuando a denunciare dopo il solito caso eclatante,

si finisce per avere poco senso di fronte ai rischi che gli operatori

sanitari, in tutta la provincia di Salerno, corrono quotidianamente».

Polichetti, dunque, chiede l’inasprimento delle pene per i responsabili di

aggressioni, ma anche soluzioni per cercare di garantire la sicurezza di

medici e infermieri. «Sarebbe utile l’installazione di pulsanti di allarme

antiaggressione, la dotazione di ogni struttura sanitaria di un posto fisso

di pubblica sicurezza operativo 24 ore su 24 nonché corsi base di

autodifesa per tutti gli operatori sanitari», ha concluso.

NELLA FOTO:

UNA FOTO DEL PROFESSORE MARIO POLICHETTI;

