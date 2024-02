(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 Cortei. Marcheschi (FdI): il diritto a manifestare è garantito dalle Forze dell’ordine

“Da questo governo e da questa maggioranza non verrà mai meno il sostegno alle Forze dell’ordine. Lo abbiamo fatto anche quando al governo c’era la sinistra e alcune manifestazioni sono state limitate con gli idranti. Inoltre, a tutti coloro che hanno strumentalizzato gli episodi di Pisa e Firenze, vorrei ricordare che il rispetto del diritto a manifestare previsto dalla Costituzione è garantito proprio dal loro lavoro. E le manifestazioni che si svolgono ogni giorno in Italia lo dimostrano”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi. “Alimentare il clima di scontro con le divise, come fa la sinistra, genera una spirale di odio pericolosa, mentre ci si dovrebbe concentrare di più su poco di chi organizza le manifestazioni. Chi manifesta rispettando le regole, infatti, non ha niente da temere”, conclude.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica