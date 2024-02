(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 Cortei, Carrà (Lega): “Sputi meritati ad agenti? Consigliera 5S chieda scusa”

Roma, 29 feb. – “Secondo la consigliera toscana del M5S, i poliziotti che hanno preso degli sputi durante i cortei a Pisa e Firenze se li sono meritati. Questa è l’immagine plastica di un atteggiamento pericoloso, che condanniamo con ogni forza, da parte di una rappresentante delle istituzioni che offende le istituzioni stesse. Una vergogna di fronte alla quale provo profondo sconcerto, non solo da parlamentare, ma soprattutto da uomo che per 39 anni ha indossato la divisa dei Carabinieri al servizio del nostro Paese. Rispetto per i nostri uomini e donne delle Forze dell’Ordine e massima gratitudine per il lavoro che svolgono ogni giorno, garantendo sicurezza ai nostri cittadini. La consigliera dovrebbe scusarsi per le sue parole che sono gravissime e irrispettose del ruolo e dei valori che è chiamata a rappresentare. Da parte della Lega, solidarietà ai nostri agenti”.

Lo dichiara il deputato della Lega Anastasio Carrà.