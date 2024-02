(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 Cortei. Bonelli: Nessun attacco a Forze Ordine, è destra che manganella

consenso

“Questa maggioranza di destra non lo vuole capire: nessuno ha attaccato le

Forze dell’Ordine a cui noi ribadiamo il nostro sostegno. Il punto è:

quando qualcuno manganella dei minorenni che non sono una minaccia, si può

dire che siamo preoccupati per la questione dell’ordine pubblico nel nostro

Paese?”.

Lo ha detto il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di

Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, che ha aggiunto: “Quando un

Presidente della Repubblica interviene e la premier non lo sostiene, si può

dire che siamo preoccupati anche per la nostra democrazia? Questa è la vera

questione, una destra che non ha assolutamente a cuore il tema del dissenso

e pensa che debba essere manganellato”.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

Per rimanere in contatto iscriviti alla mia chat broadcast:

https://chat.whatsapp.com/LJXLwoLN47w2b5HWEgwY75