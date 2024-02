COMUNICATO STAMPA – ZANGRILLO ‘CANDIDATURA PRESIDENTI USCENTI CONFERMA UNITA’ CENTRODESTRA’

(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 ZANGRILLO ‘CANDIDATURA PRESIDENTI USCENTI CONFERMA UNITA’ CENTRODESTRA’

Guardiamo con fiducia a prossimi appuntamenti elettorali, Fi perno della coalizione

“La candidatura dei presidenti uscenti di Piemonte, Umbria e Basilicata conferma l’unità d’intenti del centrodestra, che vuole portare avanti il buon governo anche sui territori. Bene dunque l’accordo raggiunto, che consente ad Alberto Cirio, Donatella Tesei e Vito Bardi di presentarsi agli elettori col sostegno compatto di tutta la coalizione”. Lo afferma il senatore Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione e segretario di Forza italia in Piemonte.

“La decisione presa smentisce la falsa narrazione di chi ci descrive come litigiosi e divisi – prosegue il Ministro Zangrillo – Guardiamo con fiducia ai prossimi appuntamenti elettorali, forti della capacità di fare sintesi e consapevoli dell’importanza di proseguire l’ottimo lavoro sin qui svolto per dare continuità ai progetti e ai risultati ottenuti. Sono certo che in questo contesto Forza Italia, con le ricandidature di Cirio e Bardi e con il leale e convinto sostegno a Donatella Tesei, si confermerà perno centrale della coalizione di centrodestra”.