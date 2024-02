(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 Camera: Fontana premia 14enne che salvò vita a passante in arresto cardiaco

Roma, 29 feb – “Una storia di coraggio, un bell’esempio per tutti i giovani italiani. Spesso sentiamo notizie di una gioventù che non si comporta sempre bene, questo invece è un esempio di larga parte della nostra gioventù, che potrà prendere un giorno le redini del Paese in maniera anche migliore di noi. Quindi, è giusto valorizzare belle storie come questa e far sentire a tutti che ci sono in giro bravi ragazzi che aiutano il prossimo”.

Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante la premiazione a Palazzo Montecitorio conferita a Matteo Ridolfi, il 14enne di Colognola ai Colli (Verona) che il 18 febbraio, in contatto telefonico con il 118, ha salvato la vita a un passante, colto da infarto, con un massaggio cardiaco.

[ https://we.tl/t-qKPmYAz5Zr | https://we.tl/t-qKPmYAz5Zr ]

– – –

Luca Finocchiaro

Portavoce del Presidente della Camera dei deputati

On. Lorenzo Fontana