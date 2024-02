Tiani (SIAP) Pronti a denunciare D’Orsi per vilipedio alle istituzioni

(AGENPARL) – mer 28 febbraio 2024 *Sicurezza: Tiani (Siap) da D’Orsi infamie e calunnie contro i poliziotti,

lo denunciamo*

“Abbiamo assistito con sconcerto alle gravissime e farneticanti

affermazioni del sedicente professore durante la trasmissione Quarta

Repubblica nella prima serata di lunedì 26. Parole gravissime per le quali

abbiamo dato mandato al nostro legale Avvocato Gigante dello Studio Legale

Picozzi & Morigi di Roma, per procedere penalmente nei suoi confronti a

tutela della dignità professionale e onorabilità dei poliziotti, non è

certamente possibile tollerare in silenzio di un tale violento delirio,

condito da sfumature di vilipendio alle Istituzioni. Approfittando

dell’assenza di un contraddittorio adeguato alle questioni e materie

trattate, come avviene normalmente in tutte le trasmissioni, il citato

professore ha fatto passare un messaggio fuorviante sul modo d’essere dei

poliziotti e il loro modo di pensare, giungendo ad affermare che i

poliziotti manganellano per invidia sociale e culturale nei confronti degli

studenti, (ignorando tra l’altro che la maggior parte dei giovani

poliziotti sono laureati o laureandi), e che per affrontare la pressione

dei servizi di ordine pubblico i poliziotti si drogano. A nulla è servito

il tentativo di bloccarlo da parte del conduttore Nicola Porro. Considerate

inoltre le imprecisioni a cui si è lasciato andare sulla storia sociale dei

poliziotti e della polizia, e finanche sul pensiero di Pasolini che,

certamente, non è quello che D’Orsi dall’alto della sua cultura ha

descritto con un linguaggio scarno e qualunquista, tanto da sbagliare i

tempi della narrazione di soli 50anni, invitiamo il sedicente professore ad

organizzare un dibattito pubblico con noi sull’evoluzione istituzionale e

socio culturale dei poliziotti e della Polizia di Stato e il ruolo che gli

stessi hanno nel paese e nella democrazia repubblicana”.

Roma, 28 febbraio 2024

Il Segretario Generale