(AGENPARL) – mer 28 febbraio 2024 COMUNICATO STAMPA N. 06404 del 28-02-24

PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI LEVANTE:

UNA DELLE OPERE PIU’ ATTESE AL VIA NELLE PROSSIME SETTIMANE

Con l’arrivo dei materiali previsto nelle prossime settimane, si

preannunciano ai nastri di partenza il lavori che porteranno al

prolungamento del molo di levante, ossia quello di Igea Marina, fino al

congiungimento con la già presente scogliera di fronte al Polo Est.

Cantieramento previsto per metà mese di marzo, per un intervento che la

città attende da decenni e che porterà benefici immediati in termini di

sicurezza a chi vive il porto canale di Bellaria Igea Marina e vi lavora;

un’opera che getta le basi ed è coerente, allo stesso tempo, con

eventuali, futuri scenari in ottica di porto turistico.

L’opera si sostanzierà, nel concreto, nella realizzazione ex novo di un

nuovo ‘pennello’ di scogliere di circa ottanta metri; valore

dell’intervento che sfiora i 2,4 milioni di euro la cui progettazione, che

porta la firma prestigiosa dell’Ing. Alessandro Mancinelli, si è

guadagnata un finanziamento regionale da 800.000 euro. L’esecuzione dei

lavori è stata invece affidata all’impresa di costruzioni Mentucci Aldo

S.r.l., nel contesto di un più ampio accordo quadro da quasi cinque milioni

di euro.

Il prolungamento del molo di levante rappresenta, come detto, un’opera

attesa tempo a Bellaria Igea Marina. Anche per questo, l’Amministrazione

Comunale già un anno fa e con ampio anticipo, ha inteso portarne i dettagli

a conoscenza della cittadinanza in un incontro pubblico dedicato e molto

partecipato. Tra i relatori, vi fu proprio l’Ing. Mancinelli, una delle

figure più autorevoli in materia di costruzioni marittime, già ordinario

di Costruzioni idrauliche all’Università Politecnica delle Marche,

nonchè responsabile scientifico di numerose ricerche sulla modellazione

della costa adriatica.

Allo stesso tecnico, per altro, l’attuale Amministrazione affidò, tra il

2019 e il 2020, uno studio di soluzioni progettuali delle criticità del

porto di Bellaria Igea Marina. Ne nacque una valutazione tecnica dettagliata

che, di fatto, rappresenta la prima pietra ideale dell’opera, avendo

orientato il quadro progettuale a cui sono sottesi i lavori al via: che

entro l’autunno consegneranno a Bellaria Igea Marina un porto ancora più

sicuro.

– allegata una foto (veduta dal molo di levante di Bellaria Igea Marina).

