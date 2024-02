(AGENPARL) – mer 28 febbraio 2024 Agricoltura: Bergamini, con Pdl Lega investiamo in un settore strategico

Roma, 28 feb. – “La Pdl della Lega, voluta dal collega e presidente della commissione Agricoltura Mirco Carloni, per promuovere l’imprenditoria agricola tra i giovani è legge. È importante favorire il ricambio generazionale. Dobbiamo investire in questo settore strategico per la nostra economia. Con questi 200 milioni preserviamo le nostre terre. Avanti così per il futuro del settore”.

Così il deputato della Lega Davide Bergamini, capogruppo in commissione Agricoltura.