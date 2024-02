(AGENPARL) – mar 27 febbraio 2024 PNIEC, COSTA(M5S): VA SPOSTATO FUORI PATTO STABILITA’, GREEN RAPPRESENTA

SFIDA E NECESSITA’

Roma, 27 Feb. – “Per affrontare i cambiamenti climatici oggi,

fortunatamente, non si parla più di “se” è il caso di agire, ma di “come”

agire. Partiamo da qui. Oggi alla Camera il mondo dell’industria, dei

sindacati, della politica e degli esperti, si è incontrato per confrontarsi

proprio sul “come”.

Il PNIEC, il piano integrato energia e clima, va strutturalmente spostato

fuori dal patto di stabilità, altrimenti la grande sfida sulla

competitività a livello europeo non potremo accettarla, perché il debito

pubblico non ce lo consente.

Con le elezioni europee alle porte abbiamo una grande occasione: far sì che

nella prossima legislatura europea il patto di stabilità sia rivisitato

subito, altrimenti la sfida del Green Deal è persa.

Oggi il green è una sfida e una necessità, ma anche una enorme opportunità

di nuova e diversa crescita. Non possiamo permetterci di perdere questa

sfida”.

Lo scrive in un post sui social il Vice Presidente della Camera, Sergio

Costa.

