(AGENPARL) – mar 27 febbraio 2024 MALI, KELANY (FDI): GRANDE SUCCESSO GOVERNO MELONI

“La liberazione dei tre cittadini italiani in Mali, sequestrati nel 2022 in Mali da un gruppo di miliziani Jihadisti è un grande successo del governo Meloni che dimostra ancora una volta con quanto impegno questo esecutivo tuteli i nostri cittadini che versano in situazioni difficili, problematiche e complesse all’estero. Innanzitutto esprimo sollievo per il buon esito della vicenda e un elogio particolare va ai funzionari del Ministero degli Esteri e del comparto dell’intelligence che hanno consentito, con grande competenza e professionalità, che i nostri connazionali siano stati tratti in salvo senza conseguenze”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile nazionale del Dipartimento immigrazione di FdI.

