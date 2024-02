(AGENPARL) – mar 27 febbraio 2024 DDL CAPITALI. DAMIANI (FI): PIU’ FACILE PER AZIENDE REPERIRE CAPITALI E ESSERE COMPETITIVE

“Il ddl Capitali è un disegno di legge molto importante e articolato che è stato esaminato in maniera puntuale da questo ramo del Parlamento. Sono previste nuove norme per snellire alcuni procedimenti burocratici e consentire alle nostre aziende di reperire capitali utili in modo da essere competitive sul mercato mondiale”. Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Dario Damiani, intervenendo in dichiarazione di voto sul ddl Capitali. “ 101 mila miliardi è il valore mondiale delle società quotate, 735 miliardi la capitalizzazione della borsa di Milano – ha spiegato Damiani – L’Italia è l’ottava potenza industriale, e il 2023 ha visto 39 nuove società quotate in offerta pubblica, mentre i delisting invece sono stati 26, a differenza del 2022 quando invece ci sono stati più delisting rispetto alle aziende quotate. Il 2023 ha anche segnato un aumento delle emissioni di bond societari che sono un’altra forma di finanziamento a cui si ricorre attraverso il mercato. Le aziende lo scorso anno hanno avuto difficoltà nell’accedere anche al credito sia a causa dell’inflazione, sia a causa dell’aumento dei tassi spropositati. Il provvedimento nasce dunque dalla reale difficoltà delle aziende italiane di reperire capitali nazionali, ma anche esteri. Siamo intervenuti per snellire, per rendere più agevole l’accesso ai capitali e quindi l’ingresso in Borsa. Abbiamo inserito norme che riguardano le liste dei candidati dei Cda, il voto plurimo, il consolidamento del ruolo degli investitori istituzionali nel finanziamento del capitale delle società quotate che in Italia è il più basso rispetto a tutti gli altri Paesi europei. Queste norme sono un complesso di disposizioni che ci fanno avvicinare ulteriormente a modelli più dinamici rispetto a quelli che avevamo in Italia” ha concluso Damiani.