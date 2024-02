(AGENPARL) – mar 27 febbraio 2024 Centrodestra: la maggioranza impedisce la discussione in Consiglio sulla

mozione contro De Luca

“Immotivato e incomprensibile il rifiuto di confronto in Consiglio

regionale sulla legittimità dell’uso di fondi pubblici e del logo della

Regione Campania. De Luca ha agito esclusivamente per motivi politici e di

parte, con comportamenti che offendono il decoro istituzionale. Il

presidente del Consiglio e la sua maggioranza si sono nascosti dietro

cavillose e inesistenti interpretazioni regolamentari. Vogliono solo

impedire un dibattito pubblico su una condotta che resta a dir poco opaca.

Il centrodestra unitariamente ha già avviato tutte le azioni consentite

per superare questa condotta antidemocratica e illegittima e per discutere

la mozione di censura ai comportamenti del presidente della Giunta”. Così

in una nota congiunta i capigruppo di centrodestra nel Consiglio regionale

della Campania.

Prof. Avv. Severino Nappi

Capogruppo Lega Consiglio regionale della Campania

Coordinatore Lega Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Stampa