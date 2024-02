(AGENPARL) – dom 25 febbraio 2024 QUIRINALE. CAMPIONE (FDI): ONORIFICENZA A CHI NON SI VOLTA DALL’ALTRA PARTE

“L’Italia ha bisogno di eroi civili come Mattia Aguzzi, il ragazzo torinese insignito dal Capo dello Stato Sergio Mattarella della onorificenza al Merito della Repubblica per aver salvato una bambina precipitata dal balcone”. Lo dichiara Susanna Campione, senatrice di FdI e componente della Commissione contro il femminicidio commentando le onorificenze ai 30 eroi civili assegnate dal Quirinale.

“Mattia Aguzzi, con quel gesto che ha guadagno nell’agosto scorso le cronache di tutti i giornali, è andato controcorrente, in un’epoca in cui troppi si voltano dall’altra parte, come si è visto in recenti fatti di cronaca. Episodi in cui sarebbe bastato un cittadino come Mattia, per evitare il peggio. E il pensiero va alla strage orrenda di Altavilla Milicia, dove tanti sapevano, ma nessuno ha mosso un dito per salvare quella famiglia”.

“Invece, Mattia – prosegue la parlamentare di FdI – non ha avuto paura, non si è disinteressato, non ha voltato la testa dall’altra parte. Accortosi della situazione di grave pericolo di una bambina appesa alle grate di un balcone di un piano alto di un edificio di Torino, senza esitare, si è preparato per prendere la bambina al volo salvandole la vita”.

L’onorificenza assegnata dal presidente Mattarella ha un valore simbolico particolarmente importante, perché – conclude la senatrice Campione – con quel riconoscimento ha premiato idealmente quella parte dell’Italia che è capace di non voltarsi dall’altra parte”.

