Maggioranza: Barelli “Nostro operato figlio di concertazione come da programma di governo”

“Siamo tre partiti diversi e l’approccio ai temi, anche di politica internazionale, può essere differente. Questo non significa che la nostra maggioranza non trovi la convergenza sulle decisioni, come è dimostrato nell’azione di governo. Sulla Russia e su Navalny noi abbiamo espresso ferma condanna perché quanto accaduto non rispecchia i principi di libertà e di salvaguardia dei diritti umani. Anche la Lega è scesa in piazza e ha protestato su fatti che non devono assolutamente accadere”. Dichiara a SkyTg24 Agenda il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.

