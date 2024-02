(AGENPARL) – dom 25 febbraio 2024 Cortei: Barelli “Chi ha sbagliato pagherà, ma no alimentare critiche contro chi ci protegge”

“Chi ha sbagliato sarà sottoposto a una inchiesta e si assumerà le proprie responsabilità, ma non dobbiamo fare di tutta l’erba un fascio, colpevolizzando le forze dell’ordine a cui spetta un compito difficile e delicato. Chi strumentalizza quanto accaduto si spinge addirittura ad alludere che sia il governo ad autorizzare comportamenti aggressivi da parte delle forze dell’ordine. E questo è inaccettabile. Rispetto il giudizio del presidente Mattarella e ovviamente il mio è un commento non rivolto a lui. E tengo a sottolineare che sono a favore di chi tutti i giorni sta per la strada e rischia la vita per proteggerci”. Così interviene a SkyTg24 Agenda il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, in merito agli scontri tra Polizia e studenti durante i cortei pro Hamas.

