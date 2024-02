(AGENPARL) – gio 22 febbraio 2024 EMILIA – ROMAGNA: TASSINARI (FI), “IMPORTANTE INCONTRO CON STRUTTURA COMMISSARIALE E COMITATI ALLUVIONATI A FORLÌ. ANCHE BENI MOBILI SARANNO RISTORATI”

“Oggi abbiamo avuto un importante incontro con gli alluvionati di Forlì, i comitati degli alluvionati e la struttura commissariale, alla presenza del tenente colonnello Vincenzo Martella, responsabile delle relazioni istituzionali del Commissario straordinario presso il pala sport Villa Romiti del quartiere Romiti. L’incontro pubblico sulla situazione post-alluvione ha accolto i cittadini, le imprese e ai tecnici del territorio con l’obiettivo di dare supporto e risposte ai cittadini. Oltre a chiarire le modalità di presentazione delle domande per i rimborsi tramite la piattaforma Sfinge e con l’utilizzo del credito d’imposta col sostegno delle banche, sottolineo la grande disponibilità di tutta la struttura commissariale nel dare risposte alle numerose domande dei cittadini che hanno subito danni e al doppio impegno preso: arrivare al rimborso del 100% dei danni subiti con la massima attenzione ad ogni singolo caso e la volontà di inserire nel computo anche i beni mobili. Questa è una grande notizia per chi ha subito danni: anche i beni mobili saranno ristorati. Nell’incontro è stato sottolineato come sia importante periziarli. Ringraziamo il Generale Figliuolo e la struttura commissariale per la grande disponibilità che dimostrano in ogni occasione”. Così in una nota l’on. Rosaria Tassinari deputata e presidente del Coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia Romagna.

