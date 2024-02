Comunicato Stampa – RINNOVATO IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA REGIONE UMBRIA E TRENITALIA

(AGENPARL) – gio 22 febbraio 2024 RINNOVATO IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA REGIONE UMBRIA E TRENITALIA

valore complessivo di 899,3 milioni di euro

investimenti per oltre 285 milioni di euro, destinati anche all’acquisto di 13 nuovi treni dedicati ai pendolari

120 treni al giorno per 4,2 milioni di treni chilometro l’anno

Perugia, 22 febbraio 2024 – Presentato oggi a Perugia il rinnovo del Contratto di Servizio 2023-32 tra Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS), e Regione Umbria, rappresentata dall’Agenzia Umbria TPL e Mobilità.

All’incontro presso Palazzo Donini sono intervenuti la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, l’Amministratore Unico di Umbria TPL, Marina Balsamo, e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Luigi Corradi. Presenti anche Enrico Melasecche, Assessore Regionale infrastrutture, trasporti e opere pubbliche della Regione Umbria, Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale Trenitalia, e Amelia Italiano, Direttore Regionale Umbria di Trenitalia.

Il valore economico complessivo del contratto, che definisce le caratteristiche principali dell’offerta ferroviaria regionale, è pari a 899,3 milioni di euro. Il contratto punta ad incrementare la qualità dei servizi destinati ai pendolari nell’ottica di una sempre maggiore integrazione dei servizi tra ferro e gomma.

Tra i pilastri del contratto ci sono il rinnovo dell’85% della flotta e l’ampliamento dell’affidamento ai servizi sulla rete regionale Terni – Sansepolcro (ex Ferrovia Centrale Umbra). I miglioramenti attesi dalla gestione diretta da Trenitalia, su questa tratta, sono molteplici: maggior comfort di viaggio e sostenibilità ambientale con i Minuetto elettrici (4 della Regione e 5 di Trenitalia) che saranno oggetto di restyling e revamping tecnologico, in sostituzione degli attuali mezzi diesel che hanno una vetustà di oltre 30 anni; lo sviluppo dell’intermodalità garantirà una rete di servizi più accessibili su scala regionale e sovraregionale e l’incremento progressivo dei treni chilometro a partire dal 2024.