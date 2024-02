Comunicato stampa INPS: Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni

(AGENPARL) – gio 22 febbraio 2024 Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

REPORT MENSILE FEBBRAIO 2024

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi …………………………………………………………………………………………………………………………….….

pag.3

Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2024) ……………………………………………………………………….…..

pag.8

CIG Ordinaria (Gennaio 2024) ………………………………..………………………….…………….………..………………..…..

pag.12

CIG Straordinaria (Gennaio 2024) …………………………..……………………………….……..………….……………………

pag.13

CIG in Deroga (Gennaio 2024) ……….……………….………..……………………………………………………………….…….

pag.14

Fondi di solidarietà (Gennaio 2024) ….……………………………….….…………………….……..……….…………….…….

pag.15

Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio………………………………………………………………….

pag.16

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi …………………………………………………………………………………………………………………………………

pag.18

Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Dicembre 2023) .……………………………………………..

pag.22

I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Settembre 2023)…………………………………………………. pag.24

Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

La Cassa Integrazione Guadagni è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o

che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell’azienda. Possono usufruire dell’integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i

quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoranti a domicilio.

La CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell’edilizia e del

settore lapideo che sospendono o riducono l’attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le

avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è

elevato a 24 mesi.

L’intervento di CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione

aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre

precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell’artigianato dell’indotto (cioè con un solo committente

destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell’indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200

dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15

dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti “in deroga” i trattamenti di integrazione salariale (CIGD), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese

escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiugerne

i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc)

versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che

regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I Fondi di solidarietà sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n.

92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei

comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

bilaterali presso l’Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo

n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l’istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano

nell’ambito dell’applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti,

trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d’Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^ gennaio 2016 opera

per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel

campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per

l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro,

individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l’ammontare e la durata della tutela (l’80% della retribuzione globale per massimo

24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea

dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che

occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l’abolizione delle commissioni

provinciali e l’autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione

straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto

per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata

massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato

a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata

nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite

della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente,

infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte

dalla cassa integrazione.

Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il

Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione

salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l’iter concessorio,

dall’altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di

lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto

Cura Italia, con la causale “COVID-19 nazionale” vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020,

che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del

23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario

per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23

del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori

9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di

fare domanda direttamente all’INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove

settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione

precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati,

anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un’importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di

lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l’introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale

che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La misura del

contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall’azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo

pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l’attività dopo il 1^ gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre

2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata

massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione

precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se

già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione addizionale, rimane fermo quanto stabilito dal

Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o

dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale

precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 12 del D.L 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi

successivi al 1° gennaio 2021 – sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all’arco temporale di

riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra

il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l’Assegno ordinario di solidarietà, devono essere

collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata

massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e

l’assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale.

L’art. 50-bis, commi 2-7 del Dl n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori

di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e

simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio

2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui

Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre

2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)

Il Decreto Fiscale all’art. 11,

prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l’assegno ordinario un ulteriore periodo con

causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun

contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all’art. 50-bis, comma 2 del Dl n.73/2021 che sospendono o riducono

l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una

durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Serie storica ore autorizzate

Tavola A.1 – Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d’intervento – Periodo dal 1980 al 2024

Straordinaria

Ordinaria

COMPLESSO

Industria

Edilizia

1467%

2024 (gennaio-gennaio)

Totale CIGO

Variazione %

Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Figura A.1 – Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d’intervento – Periodo dal 1980 al 2023

Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Tavola A.2 – Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d’intervento nei mesi sottoindicati

ore autorizzate (valori assoluti)

TIPO DI INTERVENTO

gennaio 23

febbraio 23

marzo 23

aprile 23

maggio 23

giugno 23

luglio 23

agosto 23

settembre 23

ottobre 23

novembre 23

dicembre 23

gennaio 24

CIG Ordinaria

CIG Straordinaria

22.494

92.351

382.834

123.626

434.185

19.213

245.763

183.770

51.401

110.013

134.538

653.175

777.096

659.618

568.681

606.365

869.649

di cui Solidarietà

CIG in Deroga

Fondi di solidarietà

TOTALE

variazioni tendenziali (valori %)

TIPO DI INTERVENTO

CIG Ordinaria

CIG Straordinaria

gennaio 23 /

gennaio 22

-35,8%

febbraio 23 /

febbraio 22

marzo 23 /

marzo 22

aprile 23 /

aprile 22

maggio 23 /

maggio 22

-6,7%

-5,8%

-27,3%

-17,1%

giugno 23 /

giugno 22

15,6%

luglio 23 /

luglio 22

agosto 23 /

agosto 22

16,0%

21,5%

settembre 23 /

settembre 22

20,5%

ottobre 23 /

ottobre 22

novembre 23 /

novembre 22

dicembre 23 /

dicembre 22

gennaio 24 /

gennaio 23

44,4%

46,4%

-8,1%

-15,8%

-36,1%

-1,4%

-52,0%

-34,5%

-2,4%

18,1%

60,9%

-68,4%

18,6%

-18,4%

22,9%

13,1%

-52,4%

-36,9%

-14,6%

-19,7%

204,9%

-32,1%

-34,6%

-4,8%

CIG in Deroga

-99,9%

-97,5%

-80,5%

-75,1%

-48,1%

-99,9%

-88,8%

-99,8%

50,2%

147,4%

24,9%

214,3%

498,1%

Fondi di solidarietà

-91,9%

-91,6%

-81,1%

-89,9%

-90,3%

-94,6%

-92,1%

-94,5%

-87,3%

-72,4%

-81,4%

-66,5%

-34,6%

TOTALE

-50,2%

-35,7%

-22,5%

-46,3%

-36,9%

-40,9%

-28,7%

-28,9%

12,0%

-4,9%

-36,9%

16,8%

di cui Solidarietà

variazioni congiunturali (valori %)

TIPO DI INTERVENTO

CIG Ordinaria

CIG Straordinaria

gennaio 23 /

dicembre 22

-17,1%

febbraio 23 /

gennaio 23

marzo 23 /

febbraio 23

22,0%

aprile 23 /

marzo 23

-31,1%

maggio 23 /

aprile 23

26,9%

giugno 23 /

maggio 23

luglio 23 /

giugno 23

agosto 23 /

luglio 23

settembre 23 /

agosto 23

-26,6%

39,9%

ottobre 23 /

settembre 23

36,7%

novembre 23 /

ottobre 23

-1,9%

dicembre 23 /

novembre 23

-18,7%

gennaio 24 /

dicembre 23

16,3%

-4,8%

-7,7%

-57,4%

60,0%

-27,0%

-9,6%

-3,4%

100,1%

20,1%

-40,1%

-42,6%

219,2%

121,1%

12,5%

26,7%

-61,7%

27,3%

-20,3%

-40,1%

32,6%

50,4%

185,3%

-67,4%

-52,0%

221,8%

CIG in Deroga

-35,7%

310,6%

314,5%

-67,7%

251,2%

-99,9%

7289,6%

-97,5%

51100,6%

-25,2%

-72,0%

114,0%

22,3%

Fondi di solidarietà

-30,8%

-17,9%

-6,8%

-15,0%

45,6%

-61,6%

19,0%

-15,1%

-13,8%

183,9%

-62,4%

43,4%

35,1%

TOTALE

-8,97%

-2,2%

-43,5%

40,8%

-14,9%

-2,7%

-18,8%

62,7%

30,6%

-20,8%

-25,4%

68,6%

di cui Solidarietà

Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Tavola A.3 – Numero ore autorizzate per tipologia d’intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO

Valori cumulati

GENNAIO-GENNAIO

gen 2024 /

gen 2023

GENNAIO

Rami di attività

CIG Ordinaria

Industria

Edilizia

CIG Straordinaria

Industria

Edilizia

Variazione %

Industria

44,41%

44,41%

51,58%

51,58%

-11,30%

-11,30%

0,57%

0,57%

-5,58%

-5,58%

350.424

2.408

-99,31%

350.424

2.408

-99,31%

141,69%

Edilizia

134.538

498,11%

22.494

1.660

1.660

134.538

20.834

134.538

545,76%

498,11%

Rami vari

Industria

22.494

Artigianato

TOTALE

141,69%

Edilizia

Commercio

Variazione %

Rami vari

CIG in Deroga

Artigianato

Commercio

gen-gen 2024 /

gen-gen 2023

20.834

134.538

545,76%

19,04%

19,04%

17,42%

17,42%

-24,98%

-24,98%

Artigianato

Commercio

148,55%

148,55%

-34,58%

-34,58%

87.557

522.670

496,95%

87.557

522.670

496,95%

Rami vari

Fondi di solidarietà

Industria

Edilizia

Artigianato

Commercio

651.863

-61,83%

651.863

-61,83%

Credito

Ex enti pubblici

Rami vari

Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a gennaio 2024 sono state 24,1 milioni. Nel precedente mese di dicembre 2023 erano state

autorizzate 20,7 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del +16,3%. Rispetto a gennaio 2023 (16,7 milioni di ore autorizzate)

la variazione tendenziale è stata del +44,4%.

Tavola A.4 – Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE

PIEMONTE

VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA

TRENTINO A. A.

VENETO

gen 2024 /

gen 2023

GENNAIO

Variazione %

Valori cumulati

GENNAIO-GENNAIO

gen-gen 2024 /

gen-gen 2023

Variazione %

62,33%

62,33%

1.496

26.314

1658,96%

1.496

26.314

1658,96%

8,98%

8,98%

261.522

170.070

-34,97%

261.522

170.070

-34,97%

83,49%

83,49%

FRIULI V.G.

521.282

903.798

73,38%

521.282

903.798

73,38%

LIGURIA

207.180

157.272

-24,09%

207.180

157.272

-24,09%

EMILIA ROMAGNA

208,77%

208,77%

TOSCANA

25,24%

25,24%

UMBRIA

490.306

520.252

6,11%

490.306

520.252

6,11%

MARCHE

502.658

120,40%

502.658

120,40%

LAZIO

328.524

401.210

22,13%

328.524

401.210

22,13%

ABRUZZO

266.865

199.827

-25,12%

266.865

199.827

-25,12%

MOLISE

104.749

17.439

-83,35%

104.749

17.439

-83,35%

CAMPANIA

727.619

72,17%

727.619

72,17%

PUGLIA

874.508

844.755

-3,40%

874.508

844.755

-3,40%

BASILICATA

273.086

218.674

-19,92%

273.086

218.674

-19,92%

CALABRIA

53.052

64.486

21,55%

53.052

64.486

21,55%

SICILIA

248.546

141.897

-42,91%

248.546

141.897

-42,91%

SARDEGNA

105.847

23.325

-77,96%

105.847

23.325

-77,96%

44,41%

44,41%

Nord Ovest

19,13%

19,13%

Nord Est

103,26%

103,26%

Centro

38,63%

38,63%

Mezzogiorno

4,10%

4,10%

ITALIA

Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a gennaio 2024 è stato pari a 23,7 milioni (di cui 8,0 per solidarietà). La variazione

congiunturale rispetto al mese precedente è pari a +219,2% (7,4 milioni di ore a dicembre 2023), mentre rispetto a quanto autorizzato nello stesso

mese dell’anno precedente (23,5 milioni di ore) la variazione tendenziale è pari a +0,6%.

Tavola A.5 – Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE

PIEMONTE

VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA

TRENTINO A. A.

Valori cumulati

GENNAIO-GENNAIO

gen 2024 /

gen 2023

GENNAIO

Variazione %

802.544

48,06%

21,30%

gen-gen 2024 /

gen-gen 2023

Variazione %

802.544

48,06%

21,30%

8.192

82.885

911,78%

8.192

82.885

911,78%

VENETO

102.984

507.141

392,45%

102.984

507.141

392,45%

FRIULI V.G.

234.013

281.115

20,13%

234.013

281.115

20,13%

LIGURIA

190.835

228.441

19,71%

190.835

228.441

19,71%

EMILIA ROMAGNA

911.360

30,09%

911.360

30,09%

TOSCANA

437.865

123.465

-71,80%

437.865

123.465

-71,80%

UMBRIA

75.406

102.965

36,55%

75.406

102.965

36,55%

MARCHE

78.452

203.833

159,82%

78.452

203.833

159,82%

7,66%

7,66%

32.228

628.846

1851,24%

32.228

628.846

1851,24%

LAZIO

ABRUZZO

MOLISE

843.579

673.586

-20,15%

843.579

673.586

-20,15%

PUGLIA

523,25%

523,25%

BASILICATA

153.932

-98,43%

153.932

-98,43%

593.343

156,92%

593.343

156,92%

388.668

-69,87%

388.668

-69,87%

404.453

634.336

56,84%

404.453

634.336

56,84%

0,57%

0,57%

Nord Ovest

28,64%

28,64%

Nord Est

63,68%

63,68%

Centro

3,53%

3,53%

-11,60%

-11,60%

CAMPANIA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

ITALIA

Mezzogiorno

Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

CIG in deroga

Gli interventi in deroga registrano valori assoluti residuali: nel mese di gennaio 2024 sono stati pari a 134mila ore, con una variazione congiunturale

del +22,3% rispetto al mese precedente ed una variazione tendenziale del +498,1% rispetto a gennaio 2023 (22mila ore).

Tavola A.6 – Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE

PIEMONTE

Valori cumulati

GENNAIO-GENNAIO

gen 2024 /

gen 2023

GENNAIO

Variazione %

gen-gen 2024 /

gen-gen 2023

Variazione %

13.144

4.441

TRENTINO A. A.

VENETO

FRIULI V.G.

LIGURIA

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

UMBRIA

MARCHE

-48,59%

ABRUZZO

MOLISE

87.644

11165,30%

PUGLIA

46.694

BASILICATA

CALABRIA

1.389

1.389

SICILIA

2.353

2.353

ITALIA

22.494

134.538

498,11%

22.494

134.538

498,11%

Nord Ovest

17.585

17.585

-48,59%

-48,59%

4.520

134.338

2872,08%

4.520

134.338

2872,08%

VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA

LAZIO

CAMPANIA

SARDEGNA

Nord Est

Centro

Mezzogiorno

13.144

4.441

-48,59%

87.644

11165,30%

46.694

Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a gennaio 2024 nei fondi di solidarietà è pari a 1,2 milioni e registra un incremento del +35,1% rispetto al mese

precedente. Poiché nel mese di gennaio 2023 le ore autorizzate erano state 1,8 milioni, la variazione tendenziale è del -34,6%.

Tavola A.7 – Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE

PIEMONTE

138.256

TRENTINO A. A.

VENETO

FRIULI V.G.

Variazione %

40.783

-70,50%

VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA

Valori cumulati

GENNAIO-GENNAIO

gen 2024 /

gen 2023

GENNAIO

gen-gen 2024 /

gen-gen 2023

Variazione %

138.256

40.783

-70,50%

358.306

146.821

-59,02%

358.306

146.821

-59,02%

5.426

97.292

70.357

-27,68%

97.292

70.357

-27,68%

5.426

41.818

23.429

-43,97%

41.818

23.429

-43,97%

LIGURIA

168.961

16.594

-90,18%

168.961

16.594

-90,18%

EMILIA ROMAGNA

102.113

108.146

5,91%

102.113

108.146

5,91%

TOSCANA

60.782

232.711

282,86%

60.782

232.711

282,86%

UMBRIA

36.542

20.429

-44,09%

36.542

20.429

-44,09%

MARCHE

49.333

15.573

-68,43%

49.333

15.573

-68,43%

521.037

34.087

-93,46%

521.037

34.087

-93,46%

53.049

102.355

92,94%

53.049

102.355

92,94%

1.801

13.360

641,81%

1.801

13.360

641,81%

CAMPANIA

16.886

249.300

1376,37%

16.886

249.300

1376,37%

PUGLIA

77.401

16.706

-78,42%

77.401

16.706

-78,42%

2.185

32.535

1389,02%

2.185

32.535

1389,02%

LAZIO

ABRUZZO

MOLISE

BASILICATA

CALABRIA

7.527

6.801

-9,65%

7.527

6.801

-9,65%

SICILIA

24.198

1.282

-94,70%

24.198

1.282

-94,70%

SARDEGNA

32.494

43.264

33,14%

32.494

43.264

33,14%

-34,58%

-34,58%

Nord Ovest

665.523

204.198

-69,32%

665.523

204.198

-69,32%

Nord Est

246.649

201.932

-18,13%

246.649

201.932

-18,13%

Centro

667.694

302.800

-54,65%

667.694

302.800

-54,65%

Mezzogiorno

215.541

465.603

116,02%

215.541

465.603

116,02%

ITALIA

Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Ordinaria

Straordinaria

in deroga

Fondi di

solidarietà

Totale

Anno 2021

Totale ore autorizzate nell’anno 2021

di cui ore utilizzate fino a novembre 2023 (b)

Tiraggio anno 2021 (b)/(a)

29,20%

38,78%

52,53%

41,12%

39,74%

Anno 2022

Totale ore autorizzate nell’anno 2022 (a)

di cui ore utilizzate fino a novembre 2023 (b)

Tiraggio anno 2022 (b)/(a)

26,87%

34,30%

52,54%

32,18%

31,74%

Anno 2023 (gennaio-novembre)

Totale ore autorizzate nell’anno 2023 (gennaio-novembre) (a)

di cui ore utilizzate fino a novembre 2023 (b)

518.664

Tiraggio anno 2023 (b)/(a)

24,77%

26,37%

33,33%

24,09%

25,47%

Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tavola A.9 – Tiraggio del periodo Gennaio-Novembre degli anni 2021, 2022 e 2023 – Confronti omogenei per tipologia d’intervento

Ordinaria

Straordinaria

in deroga

Fondi di

solidarietà

Totale

Gennaio-Novembre 2021

Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Novembre 2021

di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)

29,22%

26,37%

52,61%

41,54%

39,17%

Tiraggio Novembre 2021 (b)/(a)

Gennaio-Novembre 2022

Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Novembre 2022 (a)

di cui ore utilizzate fino al mese stesso

Tiraggio Novembre 2022 (b)/(a)

26,49%

23,94%

52,42%

32,12%

28,26%

Gennaio-Novembre 2023

Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Novembre 2023 (a)

di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)

518.664

24,77%

26,37%

33,33%

24,09%

25,47%

Tiraggio Novembre 2023 (b)/(a)

Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La NASpI è una prestazione economica che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). È una

prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, per gli eventi di disoccupazione che

si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato

della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione,

può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di

lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del

periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La

durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell’indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La Mobilità è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un’indennità

sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L’indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con

qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un’anzianità aziendale di almeno

12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

– imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre;

– imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell’ultimo semestre;

– cooperative che rientrano nell’ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre;

– imprese artigiane dell’indotto, nel solo caso in cui anche l’azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;

– aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell’ultimo semestre;

– agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell’ultimo semestre;

Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

– imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre.

dipendenti occupati nell’ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione

del rapporto di lavoro, fino all’abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La DIS COLL è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione

separata presso l’INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione

dell’indennità “una tantum”, la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge

n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest’ultimo provvedimento normativo ha

introdotto il finanziamento della prestazione con un’aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie

aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS. La DIS-COLL è

corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio

dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso e comunque può essere corrisposta per una

durata massima di sei mesi. La fruizione dell’indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La Disoccupazione agricola è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori

agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli

coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità

di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la

decadenza dal diritto. L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps in un’unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità

di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo

oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo

compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle

indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L’Importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima

mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco

opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all’esaurimento delle 18

settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre

2020. Per le aziende che, in alternativa all’utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell’esonero contributivo introdotto dal Decreto

agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell’esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020,

incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario

delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l’importo

per ogni mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Per le prestazioni di NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito

delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli

requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di

disoccupazione.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).

Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell’importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno

del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell’importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di

sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle

confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del

1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e

il 31 ottobre 2021.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).

Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione

salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario

e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del

trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell’attività e fallimento).

La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASpI includendo nella tutela anche

la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo

più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il

meccanismo di riduzione della prestazione NASpI (spostando l’inizio del decalage del 3% dal 6^ mese anziché dal 4^), modulandolo anche in ragione

dell’età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall’8^ mese anziché dal 6^).

Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI:

per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione

accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva

fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.

Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 – Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2021 – dicembre 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 febbraio 2024)

Numero domande mensili

Tipologia di

beneficio

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Totale

gennaiodicembre

Totale

annuo

ANNO 2021

NASpI

141.325

90.980

86.338

82.897

68.104

168.985

309.774

97.271

208.980

265.013

210.149

DisColl

2.994

1.651

1.607

2.077

1.447

2.596

4.070

2.643

1.705

1.889

1.667

144.319

92.631

87.945

84.974

69.551 171.581 313.844

99.914 210.685 266.902 211.816

NASpI

171.212

113.481

115.942

116.916

105.076

199.068

334.687

116.957

232.584

302.695

243.022

DisColl

2.614

2.501

1.436

1.844

2.021

3.182

4.837

3.408

1.630

1.888

2.435

Totale

1.550

25.896

25.896

ANNO 2022

Totale

173.826

115.982 117.378 118.760 107.097 202.250 339.524 120.365 234.214 304.583 245.457

1.637

29.433

29.433

ANNO 2023

NASpI

189.481

110.691

112.270

111.688

101.949

159.424

341.673

111.049

215.625

311.196

251.485

DisColl

2.857

2.773

2.576

1.395

1.488

3.250

5.095

3.242

1.634

1.986

2.088

Totale

192.338

113.464 114.846 113.083 103.437 162.674 346.768 114.291 217.259 313.182 253.573

1.787

30.171

30.171

Variazione % 2022/2021

NASpI

21,1%

24,7%

34,3%

41,0%

54,3%

17,8%

20,2%

11,3%

14,2%

15,6%

10,0%

18,0%

18,0%

DisColl

-12,7%

51,5%

-10,6%

-11,2%

39,7%

22,6%

18,8%

28,9%

-4,4%

-0,1%

46,1%

13,7%

13,7%

Totale

20,4%

25,2%

33,5%

39,8%

54,0%

17,9%

20,5%

11,2%

14,1%

15,9%

18,0%

18,0%

-1,8%

Variazione % 2023/2022

NASpI

10,7%

-2,5%

-3,2%

-4,5%

-3,0%

-19,9%

-5,1%

-7,3%

-2,7%

-1,8%

DisColl

10,9%

79,4%

-24,3%

-26,4%

-4,9%

-14,3%

10,6%

-2,2%

-2,2%

-4,8%

-3,4%

-19,6%

-5,0%

-7,2%

-2,6%

-1,7%

-1,7%

Totale

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpI

Mesi presentazione domanda: gennaio 2021 – dicembre 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 febbraio 2024)

REGIONE

PIEMONTE

Domande presentate da

gennaio a dicembre 2021

Domande presentate da

gennaio a dicembre 2022

107.089

VALLE D’AOSTA

125.441

Domande presentate da

gennaio a dicembre 2023

124.810

5.824

7.298

6.736

49.862

57.754

58.104

231.253

270.433

270.177

52.765

67.617

67.086

139.750

164.926

165.302

34.821

41.566

40.736

EMILIA ROMAGNA

146.032

166.515

166.934

TOSCANA

121.500

141.824

140.286

UMBRIA

23.432

27.853

26.414

MARCHE

53.610

62.727

60.618

154.873

183.829

177.995

48.534

57.844

55.525

9.629

11.510

11.649

CAMPANIA

198.599

234.515

228.116

PUGLIA

138.245

163.423

158.960

BASILICATA

19.673

22.622

20.978

CALABRIA

69.121

81.241

76.762

164.265

198.523

192.756

82.242

97.613

96.390

LIGURIA

LOMBARDIA

TRENTINO A.A.

VENETO

FRIULI V.G.

LAZIO

ABRUZZO

MOLISE

SICILIA

SARDEGNA

ITALIA

NORD OVEST

394.028

460.926

459.827

NORD EST

373.368

440.624

440.058

CENTRO

353.415

416.233

405.313

MEZZOGIORNO

730.308

867.291

841.136

Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2020-2022)

Periodo gennaio 2021 – settembre 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 febbraio 2024)

Numero beneficiari mensili*

Tipologia di beneficio

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Media

gennaiosettembre

Media

annua

ANNO 2021

Mobilità

NASpI***

DisColl

551.151

4.779

4.457

4.302

4.207

4.114

3.976

3.910

3.861

3.792

3.703

3.629

3.592

4.155

4.027

6.646

983.896

6.133

928.205

5.851

883.818

6.064

829.254

5.726

833.706

6.203

7.995

8.754

7.669

5.736

4.882

4.680

964.193

985.313

6.782

6.362

3.382

3.141

3.075

2.987

2.881

2.803

2.792

2.766

2.739

2.684

2.628

2.608

2.952

2.874

5.221

949.756

5.803

921.309

5.761

905.215

6.015

881.092

6.474

921.805

7.418

9.963

11.596

10.725

8.905

8.888

8.831

7.664

7.967

2.598

9.794

2.408

10.428

2.335

11.054

2.272

10.712

2.203

962.446

10.189

2.135

940.439

11.149

2.076

13.521

2.014

14.966

1.987

13.544

2.225

2.225

11.706

11.706

-28,6%

ANNO 2022

Mobilità

NASpI***

DisColl

Beneficiari di

Disoccupazione

agricola**

555.578

ANNO 2023

Mobilità

NASpI***

DisColl

Variazione % 2022/2021

-29,2%

-29,5%

-28,5%

-29,0%

-30,0%

-29,5%

-28,6%

-28,4%

-27,8%

-27,5%

-27,6%

-27,4%

-29,0%

NASpI

-5,1%

-3,5%

-0,7%

10,6%

11,7%

12,0%

12,7%

16,7%

19,0%

19,9%

DisColl

-21,4%

-5,4%

-1,5%

-0,8%

13,1%

19,6%

24,6%

32,5%

39,8%

55,2%

82,1%

88,7%

13,0%

25,2%

-22,6%

Mobilità

Variazione % 2023/2022

-23,2%

-23,3%

-24,1%

-23,9%

-23,5%

-23,8%

-25,6%

-27,2%

-27,5%

-24,6%

NASpI

20,5%

20,3%

17,7%

12,9%

-0,8%

-6,2%

DisColl

87,6%

79,7%

91,9%

78,1%

57,4%

50,3%

35,7%

29,1%

26,3%

52,7%

46,9%

Mobilità

* Dettaglio mensile relativo all’anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell’anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell’anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.

544.792

Report mensile Febbraio 2024

INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Tavola B.4 – Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpI per regione di residenza

Gennaio – Settembre 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 febbraio 2024)

Numero beneficiari mensili

Regione

Gennaio

ABRUZZO

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

FRIULI V.G.

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

MOLISE

PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

TRENTINO A.A.

UMBRIA

VALLE D’AOSTA

VENETO

Totale

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Numero

lavoratori

distinti*

30.813

11.619

36.983

129.101

97.157

25.132

116.954

37.229

166.860

34.280

6.395

79.726

84.857

53.610

104.467

85.590

27.743

15.961

2.583

99.189

27.658

10.632

33.371

118.708

88.019

22.845

110.747

34.048

158.791

30.652

5.985

75.230

76.967

46.485

92.921

76.590

25.586

15.019

2.305

90.366

26.419

10.150

31.360

109.983

83.635

21.632

108.018

31.549

155.249

29.230

5.887

74.326

72.415

40.993

86.284

69.765

25.889

14.468

2.148

84.863

25.472

9.562

30.177

98.458

78.455

20.715

103.970

26.748

151.338

27.491

5.766

73.011

67.422

36.543

79.124

61.505

30.039

13.595

3.160

79.113

23.727

8.961

28.331

91.496

73.241

19.567

99.765

24.529

148.252

25.783

5.393

70.688

62.177

31.953

73.651

55.965

28.281

12.689

3.683

74.314

22.386

8.823

29.372

94.177

69.832

18.712

100.739

22.674

146.317

24.607

5.200

69.076

60.077

28.181

78.630

52.938

22.268

12.536

3.190

70.704

27.808

11.246

40.234

126.622

83.888

22.110

120.109

26.171

171.513

29.997

6.532

83.141

73.140

33.765

104.785

65.333

17.757

16.227

2.656

82.227

27.994

11.254

39.975

125.850

84.738

22.368

120.276

25.856

174.333

31.321

6.601

82.069

73.400

33.391

104.744

66.495

17.504

16.331

2.410

83.147

28.444

10.820

39.666

123.929

91.369

22.294

117.778

25.721

165.045

32.689

6.023

74.245

74.222

38.480

94.356

64.968

22.789

14.171

3.435

87.667

59.335

22.628

77.969

242.368

182.564

46.363

213.978

61.489

317.517

65.710

12.629

149.749

159.704

89.889

201.238

148.371

60.385

30.437

6.892

180.061

962.446

940.439

* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel periodo gennaio-settembre 2023