(AGENPARL) – gio 22 febbraio 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*Giudici (Uritaxi): “Oltre 100 Ncc abusivi revocati solo a Firenze. C’è un

sistema di malaffare”*

Firenze, 22 febbraio 2024 – Negli ultimi cinque anni, su oltre 700

procedimenti di revoca di autorizzazioni di noleggio con conducente di

fronte alla giustizia amministrativa, *oltre 100 sono stati quelli revocati

su Firenze*.

«Le autorità dei comuni di molte Regioni hanno intensificato le azioni di

contrasto all’abusivismo nel settore Ncc, colpendo un fenomeno di

illegalità e malaffare che ha fatto emergere numerosi illeciti di natura

amministrativa, civile, giuslavoristica e penale, dal falso in atto

d’ufficio, al danno erariale, alla concorrenza sleale, irregolarità

contrattuale e previdenziale, al falso ideologico, fino all’ipotesi di

associazione a delinquere. C’è un *sistema di malaffare* che passando per

il singolo Ncc – afferma il presidente nazionale Uritaxi e 4390 Claudio

Giudici – coinvolge un’organizzazione piramidale dove la violazione delle

leggi è il faro di ogni attore coinvolto». «Queste revoche – prosegue –

colpiscono quei “furbetti” che pensano di potersi accaparrare

autorizzazioni nei più disparati comuni, trasferendosi invece nelle

principali città, abbandonando la comunità che avrebbero dovuto servire,

lavorando come dei taxi con regole di favore, *a danno di cittadini, taxi e

Ncc. rispettosi delle regole*». «Ma al danno – aggiunge Giudici – si

aggiunge la beffa, se si considera che chi li sfrutta, grandi società e

multinazionali, restano il più delle volte indenni da questi procedimenti

giudiziali di cui oggi non solo si approfittano, ma finanche organizzano,

coinvolgendo scuole guida, agenzie di viaggi, rimessaggi, funzionari

pubblici distratti nel rilascio dei vari permessi». «L’impegno delle

autorità – conclude – riflette la* determinazione di garantire la legalità

e la sicurezza *nel settore, con particolare attenzione alla tutela dei

passeggeri e al rispetto delle normative vigenti».