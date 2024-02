(AGENPARL) – gio 22 febbraio 2024 Codice Strada: Lega, finita fase emendativa in commissione. Ora avanti con iter in Parlamento

Roma, 22 feb. – “Ringraziamo il ministro Salvini per aver voluto consegnare al dibattito parlamentare un disegno di legge di revisione finalmente organica del Codice della Strada, lasciando la via degli interventi a spot e ideologici all’interno di decreti legge, che purtroppo hanno caratterizzato alcuni momenti della passata legislatura. In Commissione abbiamo ascoltato oltre cento soggetti interessati ed esaminato più di 770 proposte di modifica. Al netto di quelli identici, gli emendamenti approvati sono stati 70: 40 di maggioranza, 18 trasversali e 12 di opposizione. Si portano avanti battaglie importanti della Lega come pene più severe per chi guida sotto uso di stupefacenti o alcol, obbligo di casco, targa e assicurazione per i monopattini, tolleranza zero per chi abbandona gli animali per strada, regole chiare per uso di autovelox che devono prevenire e non servire per far cassa. Consegniamo al parlamento un testo che contiene strumenti per contrastare le principali cause di incidentalità e di morti sulle strade, diminuire le vittime di incidenti e riportare regole chiare sulle nostre strade”.

Così i deputati della Lega in Commissione Trasporti Elena Maccanti (capogruppo e relatore), Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti ed Erik Pretto.