Codacons su ferrovie caos treni

(AGENPARL) – gio 22 febbraio 2024 COMUNICATO STAMPA

22 febbraio 2024

FERROVIE, CODACONS: CAOS TRENI SULLA LINEA AV ROMA-NAPOLI. ENNESIMO GUASTO

TECNICO CAUSA PESANTI RITARDI

DISSERVIZI TROPPO FREQUENTI, PRESENTIAMO ESPOSTO IN PROCURA PER INTERRUZIONE

DI PUBBLICO SERVIZIO

Ennesima giornata di passione per gli utenti delle ferrovie a causa di un

guasto tecnico sulla linea Av Roma-Napoli che, a partire dalle ore 6:30 di

oggi, ha determinato pesanti disagi per la circolazione ferroviaria e forti

ritardi dei treni.

Disservizi e problemi tecnici che si stanno presentando con eccessiva

frequenza sulle linee ad alta velocità italiane, e che portano oggi il

Codacons a chiedere chiarimenti all’azienda e alla magistratura.

“Abbiamo deciso di presentare un esposto alle Procure della Repubblica di

Roma e Napoli affinché sia aperta una indagine sull’ennesimo guasto tecnico

ferroviario, alla luce della possibile fattispecie di interruzione di

pubblico servizio – spiega il presidente Carlo Rienzi – A Trenitalia

chiediamo prima di tutto di rendere pubbliche tutte le informazioni circa il

guasto odierno e le cause che lo hanno determinato, e poi di adottare

provvedimenti verso le divisioni interne alla società che non hanno saputo

prevenire e impedire la nuova giornata di passione vissuta dagli utenti

delle ferrovie”.