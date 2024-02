(AGENPARL) – mer 21 febbraio 2024 Riforma fiscale, Calandrini (FdI): “Giusto fornire gli strumenti per tornare in regola”

“La riforma fiscale procede. In dirittura di arrivo anche il decreto attuativo della delega sulla riforma fiscale che riguarda le sanzioni amministrative e penali tributarie che è oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Il governo Meloni ridurrà le sanzioni nel caso di un accordo con il fisco. L’obiettivo è portare sempre più persone a risolvere i contenziosi allineandosi e riuscendo così anche ad evitare anche procedimenti penali, che restano comunque per i reati gravi, per esempio la frode. Il testo potrebbe ridurre le sanzioni amministrative fino a portarle al livello della media europea. Non più quindi maggiorazioni del 120 – 200%, ma al massimo del 60%. Ritengo lungimirante arrivare ad un accordo con chi, magari anche a causa della pandemia o in momenti di difficoltà, in questi anni ha omesso i pagamenti. Fornire loro gli strumenti per tornare in regola è necessario per tornare a lavorare con più serenità, non solo per la propria famiglia, ma per tutta la nazione”.

Lo dichiara in una nota il Senatore Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio

