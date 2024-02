(AGENPARL) – mer 21 febbraio 2024 Navalny: Cattaneo, da Putin escalation fuori da ogni logica, noi sappiamo da che parte stare

“Ci sono dei valori inderogabili. Io credo che quella di Putin sia stata un’escalation fuori da ogni logica. L’invasione dell’Ucraina è stato un elemento senza ritorno e il fatto che il presidente russo annienti tutti gli oppositori è un dato oggettivo. Con grande coraggio, Antonio Tajani ne ha preso atto, l’ha detto esplicitamente, ha incontrato la vedova di Navalny e ha mandato il nostro ambasciatore a deporre i fiori per lui a Mosca. Quindi noi non siamo equivoci e sappiamo da che parte stare”. Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito, intervenendo a Di Martedì.

“Detto questo – ha proseguito – Putin governa la Russia da oltre un ventennio e in questi anni tanti capi di Stato hanno avuto con lui relazioni. Ci sono foto di Putin con Conte, con di Maio, con Salvini a Cernobbio. Un grande presidente della Germania, Schröder, lo ha difeso fino a poco tempo pubblicamente, ed è un socialista.

Che c’è chi ha avuto delle relazioni con Putin, giuste o sbagliate la storia lo dirà, e lo sta già dicendo, ma davanti a un fatto come l’eliminazione di Navalny non ci sono più dubbi. Anche la Lega e Salvini non hanno detto più parole equivoche”, ha concluso.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma