(AGENPARL) – mer 21 febbraio 2024 Milleproroghe: Damiani (FI), decreto non si limita a rinviare ma affronta emergenze Paese

“Il decreto milleproroghe contiene norme importanti che riguardano la semplificazione, la modernizzazione, il sostegno alle imprese di settori importanti del nostro Paese. Un provvedimento che non si limita solo a rinviare ma che contribuisce ad affrontare le emergenze del Paese attraverso misure che, come Forza Italia, abbiamo sempre portato avanti in tutti questi mesi. Tra i provvedimenti che voglio ricordare, le assunzioni nel Corpo dei Vigili del Fuoco, le risorse per gli straordinari delle Forze di polizia, le misure a favore degli enti locali e del personale che opera nel settore della sanità. C’è lo scudo penale ai medici, una norma fortemente voluta da Forza Italia, così come i fondi sui disturbi alimentari e sul bonus psicologico. In questo decreto il governo, nonostante il difficile momento congiunturale, è riuscito anche a trovare spazio per sostenere l’agricoltura, settore per noi strategico. Vengono rinviati al 2027 i tagli all’editoria e sul fisco abbiamo prorogato le scadenze, andando incontro alle difficoltà di tanti italiani e delle nostre imprese. Norme importanti anche per l’Iva del terzo settore e per le piccole società sportive, a cui diamo la possibilità di usufruire di una serie di aiuti, perché lo sport minore è fondamentale per la crescita e la cultura del nostro Paese. Tanti provvedimenti, tante misure per sostenere il Paese in un momento di difficoltà”. Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sul dl Milleproroghe.