(AGENPARL) – mer 21 febbraio 2024 Autonomia: Pirovano (Lega) a De Luca, da Pd imbarazzante cortocircuito interno: rapporto Clep fu depositato in Senato

Roma, 21 feb – “Il Pd della Camera accusa il ministro Roberto Calderoli di aver nascosto i risultati del lavoro del Clep tenendo all’oscuro il Parlamento? Accuse imbarazzanti perché, come sollecitato proprio dai senatori del partito a cui appartiene De Luca (figlio), il rapporto è stato depositato in commissione il 16 novembre 2023. Assistiamo a un imbarazzante cortocircuito tutto interno al Partito Democratico perché delle due l’una: o i suoi colleghi senatori non l’hanno informato o lui ha preferito non documentarsi. Peccato, perché il testo era, ed è, a disposizione di tutti. Se De Luca vuole, gli inoltro io la mail della commissione”.

Così la senatrice della Lega Daisy Pirovano, capogruppo in commissione Affari costituzionali.